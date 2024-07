Zamieszkali razem z kochanką. Ustalili grafik na seks

W społeczeństwie wciąż najpopularniejszym modelem relacji jest związek monogamiczny. Niekiedy jednak partnerzy otwarcie przyznają się do konkretnych potrzeb seksualnych, a nie chcąc zdradzać swojej drugiej połówki, proponują otwarcie związku. W rozmowie z "Newsweekiem" o swojej relacji opowiedziały osoby, które zdecydowały się na taki krok.

Na otwarty związek zdecydowali Wiktor i Jolanta. Jak mówili - zrobili to świadomie, a pierwsza wspólna kochanka - studentka - nawet z nimi zamieszkała. "W poniedziałki Zośka uprawiała seks z Wiktorem, we wtorki z Jolantą, środa, czwartek i piątek miała przeładowany grafik, więc była nieaktywna. Soboty należały do ich trojga" - czytamy w Newsweeku".