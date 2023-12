Telefon służbowy - jak o niego dbać?

Jak skutecznie zadbać o telefon służbowy?

Jeśli chcesz, aby Twój telefon, który wykorzystujesz do pracy, sprawdził się przez dłuższy czas, a do tego działał bez zarzutów, to musisz przestrzegać poniższych zasad.

Stawiaj na regularne czyszczenie

Telefon służbowy jest przedmiotem codziennego użytku, co oznacza, że wymaga też regularnego czyszczenia. Warto w tym celu używać miękkiej ściereczki do wyświetlacza, a także specjalnych środków do czyszczenia ekranu, unikając przy tym nadmiernej wilgoci. Jeśli stosujesz etui ochronne, to również co jakiś czas musisz je zdjąć i usunąć wszelki kurz oraz pyłki, jakie się tam dostały.

Odpowiednia ochrona

Musisz także zadbać o zabezpieczenie urządzeń przed upadkami czy zarysowaniami. Dlatego też warto zainwestować w dobrej jakości etui oraz szkło hartowane na ekran, które skutecznie ochroni telefon. Takie dodatki mogą znacząco wydłużyć żywotność urządzenia.

Zarządzanie baterią

Równie ważne dla żywotności telefon jest odpowiednie zarządzanie baterią. Jak to zrobić? Przede wszystkim unikaj pozostawiania telefonu podłączonego do ładowarki przez całą noc. Zbyt długie ładowanie może mieć negatywny wpływ. Ponadto staraj się nie dopuszczać do całkowitego rozładowania baterii.

Pilnuj aktualizacji

Regularne aktualizowanie oprogramowania nie tylko znacząco poprawia funkcjonalność telefonu, ale także zwiększa bezpieczeństwo działania. Dlaczego? Aktualizacje często zawierają poprawki wcześniejszych błędów, a także wzmacniają ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.