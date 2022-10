Ten zapach zwiastuje śmierć. Jest wyczuwany przez umierającego

Czy zbliżając się do momentu śmierci, wyczuwamy konkretny zapach? Czy to właśnie on może zwiastować, że nadchodzą ostatnie dni naszego życia? Naukowcy nie mają wątpliwości. Po przeprowadzonych badaniach wiedzą, że osoby umierające czują w podświadomości specyficzny zapach, który wywołuje u nich poczucie lęku i strachu. Jaki jest? Czy każdy czuje ten sam?