Zdradza kulisy pracy w kostnicy. O tych szczegółach wie niewielu

Wiele osób wierzy w to, że ciała mogą się poruszać. Emma zaprzecza jednak tej plotce. - Czasami w ciele pozostaje gaz, więc mięśnie drgają, ale do takiej czynności potrzeba siły mięśni, a martwe ciała jej nie mają - tłumaczy. Mówi się również, że paznokcie i włosy po śmierci mogą nadal rosnąć. - W rzeczywistości skóra ma tendencję do kurczenia się z powodu odwodnienia, co może dawać takie złudne wrażenie - dodaje Emma.