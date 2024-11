Polacy kochają tę przyprawę. Lepiej z niej zrezygnuj

Zupa to idealnie rozgrzewający przysmak na chłodniejsze dni. Pełna warzyw i jakościowego mięsa potrafi być odżywczym i zdrowym posiłkiem. Jednak większość z nas psuje jej dobroczynne działanie za sprawą kostki rosołowej. Zobacz, co w sobie zawiera.

Kostka rosołowa to jedna z ulubionych przypraw Polaków. Dodajemy ją zazwyczaj do rosołu lub innych zup. Potrafi nadać aromatu i wyrazistego smaku niejednej potrawie, dlatego jest tak przez nas uwielbiana. Niestety nie jest to dobry wybór.

Właściwości kostki rosołowej

Kostka rosołowa, poza dużą ilością soli i tłuszczu, a także cukru, skrobi, suszonych warzywa, przypraw czy ekstraktu drożdżowego, zawiera szereg wzmacniaczy smaku. Są to m.in.: glutaminian monosodowy, maltodekstryna, inozynian, guanylan disodowy czy mączka chleba świętojańskiego. To nie koniec - w kostce znajdują się regulatory kwasowości, środki wiążące i przeciwzbrylające, przeciwutleniacze, aromaty, barwniki.

Wymienione związki mają zapewnić nie tylko smak i przedłużyć trwałość kostki. Niestety jednocześnie niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie.

Konsekwencje zdrowotne

Regularne dodawanie kostki rosołowej do naszych dań potrafi zdziałać więcej złego niż dobrego. Po pierwsze zawartość soli i sodu może przyczynić się do podwyższenia ciśnienia we krwi oraz obciążenia niektórych narządów, a nawet zwiększa ryzyko raka żołądka czy raka jelita grubego. Zbyt częste korzystanie z niej lub z produktów, które zawierają podobny skład, może doprowadzić także do wzdęć, bólu brzucha czy biegunki.

Co więcej, zawarte w niej tłuszcze mogą podnosić poziomu cholesterolu oraz prowadzić do nadwagi, miażdżycy i hipercholesterolemii. Kwasy tłuszczowe trans, które znajdują się w kostce, również działają negatywnie na nasz organizm.

