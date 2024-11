Włóż do za tłustej zupy. Uratujesz ją w pół minuty

Nieprzyjemna dla wielu osób warstwa i charakterystyczne "oczka" są często spowodowane zbyt tłustym mięsem. Mogą także oznaczać, że jest ono dobrej jakości - mamy tak do czynienia choćby w przypadku bulionu gotowanego na wiejskim kurczaku. Oczywiście kiedy "oczka" pojawiają się na powierzchni, nie oznaczają nic złego - "wytrącanie się" tłuszczu jest normalne podczas procesu gotowania. Jednak niektórzy po prostu nie przepadają za tłustym nalotem.

Większość naszych polskich zup jest gotowana właśnie z wkładką mięsną, co oznacza, że możemy się spotkać w każdej z nich ze zbyt dużą ilością tłuszczu. Aby odjąć trochę kalorii z naszego dania, wcale nie musimy robić wege zupy. Zobacz, jak sobie z tym poradzić bez większego wysiłku i utraty całego smaku.

Co musimy zrobić?

