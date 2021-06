To nie tak miało być. O niektórych tatuażach lepiej zapomnieć

Ewelina, lat 25, zdecydowała się na tatuaż za namową przyjaciółki. I bardzo żałuje. – To miała być głowa wilka, a wyszło nie wiadomo co. Na projekcie wyglądało to zupełnie inaczej. Szczerze, to jestem wściekła na siebie i na przyjaciółkę, że mnie w to wciągnęła. Teraz nie wiem, co robić, boję się usunięcia, ale chyba nie mam wyjścia – przyznaje Ewelina, która przestrzega również, by nie tatuować sobie serduszek z imionami ukochanych osób. – Bo co będzie po rozstaniu? Moja przyjaciółka zaliczyła taki fakap.