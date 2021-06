Niebezpieczne skutki upałów. Musisz to wiedzieć

Upały a choroby serca

Dla osób, które zmagają się z chorobami serca i zaburzeniami układu krążenia, lato jest najniebezpieczniejszą porą roku. Podczas upałów organizm szybko traci wodę, a pod wpływem ciepła rozszerzają się naczynia krwionośne przy skórze, co doprowadza do obniżenia się ciśnienia krwi. U osób ze słabym ciśnieniem może to doprowadzić do omdleń i zasłabnięć. Podczas upału zwiększa się także ryzyko wystąpienia zakrzepów. Upały mogą doprowadzić także do nasilenia dolegliwości u osób z chorobą wieńcową oraz żylakami.