Rodziła w Norwegii. "Sam poród i opieka okołoporodowa to bajka"

Niektórym mieszkającym tu Polkom nie podoba się, że nie ma cesarki na żądanie. Wykonuje się ją, kiedy są do tego wskazania. Natomiast sam poród i opieka okołoporodowa to bajka. Znieczulenie zewnątrzoponowe, gaz rozweselający, piłki położnicze, wanna, akupunktura - to wszystko jest dostępne na życzenie. Masz salę porodową z wanną, w której masz prawo rodzić, a obok jest łazienka z uchwytami ułatwiającymi skorzystanie z toalety. W tej samej sali jest kolejne pomieszczenie z medyczną aparaturą, do leżenia z dzidziusiem po porodzie. Po około 5 godzinach od porodu przechodzi się z części szpitalnej do hotelu obok szpitala. Też są tu pielęgniarki, posiłki, ale nie ma lekarzy i wygląda to jak hotel, z którego z reguły po dwóch dobach wychodzi do domu. Tak, opieka jest świetna.