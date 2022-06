TOP 3 wśród peelingów enzymatycznych. Oczyszczą i nie podrażnią skóry

To absolutny hit wśród peelingów enzymatycznych. Jeden z najpopularniejszych produktów tego typu. Magiczne trzy enzymy wchodzące w skład peelingu Tołpa to: papaina z papai, bromelaina z ananasa oraz keratolina (enzym substylizyna uzyskiwany jest w procesie fermentacji). Enzymy precyzyjnie złuszczają martwe komórki, głęboko oczyszczają pory, zapobiegają ich blokowaniu i zmniejszają ilość zaskórników, pozostawiając skórę nawilżoną, odnowioną oraz gładką w dotyku. To kosmetyk dedykowany potrzebom skóry wrażliwej oraz skłonnej do podrażnień i alergii. Produkt sprawdzi się również w pielęgnacji cery normalnej, mieszanej i tłustej.