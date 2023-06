Trawniki odchodzą do lamusa. Przykład z zagranicy to hit

W Polsce nadal rządzą trawniki

W Polsce susza jest widoczna na każdym kroku. Trawa na terenach miejskich i podmiejskich nie jest zielona, a żółta i przesuszona na wiór. Naukowcy odradzają koszenie trawnika w trakcie suszy i upałów. Wysokie trawniki należą do tzw. małej retencji. Przeciwdziałają one suszy i powodzi, spowalniają spływ wód opadowych, regulują temperaturę, a do tego ograniczają wydzielanie dwutlenku węgla, produkując tlen. Skoszone trawniki narażone są na jeszcze większe przesuszenie, co negatywnie oddziałuje na wspomnianą małą retencję.