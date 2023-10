Trendy biżuteryjne na jesień i zimę, które łatwo wprowadzisz do swojego looku

Jesień zawitała nie tylko do naszych szaf, ale także do szkatułek z biżuterią. Bez obaw – wbrew jesiennej aurze nie będzie szaro i ponuro. Biżuteryjne trendy na nowy sezon wyróżniają się różnorodnością kształtów i kolorów, a nierzadko także przenoszą nas w czasie do minionych epok. Wśród nowych kolekcji znajdą coś dla siebie zarówno minimalistki, jak i miłośniczki zasady "more is more". Podpowiadamy, jakie wzory królowały na jesiennych wybiegach i jak je ze sobą łączyć, żeby uzyskać wyjątkowy efekt.