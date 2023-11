Trudno ją rozpoznać. Jeszcze niedawno wyglądała zupełnie inaczej

22-latka próbuje upodobnić się do kota

Pochodząca z Włoch Chiara Dell'Abate działa w sieci pod pseudonimem Aydin Mod. 22-latka ma już na swoim koncie serię poważnych zabiegów ingerujących w jej wygląd, m.in. rozszczepienie języka czy wytatuowanie gałek ocznych, a w najbliższym czasie planuje doczepienie ogona. Kobieta chce upodobnić się do kota.

Chiara Dell'Abate ma 22 lata. Pochodząca z Włoch kobieta na co dzień mieszka w Rzymie i aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe. Na TikToku obserwuje ją ponad 299 tysięcy użytkowników.

Chce upodobnić się do kota. Przeszła 20 zabiegów

Kobieta przykuwa uwagę przede wszystkim z powodu bardzo nietypowych modyfikacji ciała. 22-latka od kilku lat próbuje przekształcić się w kota i zupełnie nie przypomina dawnej siebie.

Obecnie ma na swoim koncie już 20 zabiegów, przede wszystkim mocno ekstremalnych i oryginalnych. Zdecydowała się m.in. na rozszczepienie język, ale także usunięcie nadmiaru skóry z powiek czy sutków.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Oprócz tego Włoszka postanowiła wszczepić sobie implanty w dłonie czy czoło - mają one przypominać kocie uszy. Kobieta uwielbia też kolczyki – ma ich na swoim ciele łącznie około 70, w tym także w miejscach intymnych. Jest też wielką fanką tatuaży - przeszła nawet wytatuowanie gałek ocznych.

"Zostałaś zamieniona w potwora"

Włoszka nie zamierza przestawać i zwalniać tempa. W przyszłości planuje lifting okolicy oczu, zmianę kształtu zębów, operację piersi, jak też rozszczepienie górnej wargi. Myśli nawet o doczepieniu sobie ogona.

- Wszelkie zabiegi bardzo bolą, ale ból jest tymczasowy i nie stanowi dla mnie większego problemu - powiedziała Dell'Abate, cytowana przez "New York Post". - To szaleństwo widzieć, jak bardzo ludzkie ciało może się zmienić i co tak naprawdę można osiągnąć dzięki modyfikacjom.

Internauci mają mieszane uczucia odnośnie wyglądu tiktokerki. Wiele osób krytykuje jej przemianę. "Co dzieje się w czyjejś głowie, że myśli, że to dobry pomysł?", "Istnieje ogromna różnica pomiędzy modyfikacjami a okaleczeniem. Zostałaś zamieniona w potwora" - czytamy w komentarzach na jej profilu.

Mimo wszystko influencerka nie zamierza się przejmować krzywdzącymi słowami. - Dzięki modyfikacjom ciała mogę pozostać wierna sobie, niezależnie od tego, co myślą ludzie. Modyfikacje sprawiają, że czuję się dobrze i tylko to się liczy - podkreśla w "New York Post".