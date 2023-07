Turyści kupują na potęgę. Nie wiedzą, jakie znaczenie ma pamiątka

Z okiem proroka, czyli "nazar boncuğu" wiąże się lokalna legenda. Dotyczy ona Nazara, mieszkańca biednej, tureckiej wioski, który miał niebieskie, wyłupiaste oczy o przeszywającym, wręcz nienawistnym spojrzeniu. Mieszkańcy wioski nie lubili Nazara i to właśnie jego oczom przypisywali wszystkie niepowodzenia, jakie ich spotkały. Kiedy statek kupiecki nieomal nie roztrzaskał się na głazie, jeden ze świadków zażartował, że do pechowego kamienia powinno wrzucić się Nazara. Nie każdy jednak zrozumiał ten żart. Pewien mężczyzna wziął go zbyt dosłownie i przyprowadził chłopca w miejsce zdarzenia, a następnie, zrzucił na niego kamień. To właśnie to wydarzenie dało początek legendzie o oku proroka.