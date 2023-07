Rosjanie ruszyli na wakacje. Tak traktują ich inni turyści

Minęło już ponad 500 dni od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W tym czasie wiele państw nałożyło na Rosję surowe sankcje, m.in. ograniczając jej obywatelom dostęp do szeregu produktów, a także uniemożliwiając lub utrudniając wjazd do dziesiątek krajów. Również tych, w których do tej pory chętnie spędzali urlopy. Tymczasem Rosjanie obchodzą te sankcje, np. podróżując tureckimi liniami lotniczymi lub zmieniając dotychczasowe destynacje.