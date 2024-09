Uciekły przed wojną. Skończyły w domu publicznym

Jak donosi magazyn WELT, wiele z uchodźczyń z Ukrainy zatrudnia się w berlińskich domach publicznych. Początkowo chcą, by była to praca tymczasowa.

Twierdzą, że skończą z tym w ciągu kilku miesięcy lub lat, a następnie wrócą do swojego kraju. Okres ten stale się jednak wydłuża.

"Większość kobiet, z którymi pracujemy w Berlinie, pochodzi z Europy Wschodniej: Bułgarii, Rumunii i Węgier, a teraz także z Ukrainy. Powiedziałabym, że w domach publicznych jest to obecnie około 50 proc. Jest tam wiele bardzo młodych kobiet, które przyjechały tu z powodu wojny" - mówi w rozmowie z WELT Mia, pracownica socjalna w "Neustart", organizacji pomocy społecznej w Berlinie, która pomaga kobietom skończyć z prostytucją.

W jaki sposób młode kobiety trafiają do domów publicznych? W przeciwieństwie do kobiet z Rumunii, Bułgarii i Węgier, o pracy dowiadują się na miejscu. "W przypadku Ukrainek jest bardziej prawdopodobne, że usłyszały od innych Ukrainek w Niemczech: 'pracujemy tam i ty też możesz tam pracować'. Niektóre kobiety są również rekrutowane online, ale tylko wtedy, gdy są już w Niemczech - tłumaczy Mia.

Pracownica socjalna opowiada, że kobiety często idą do domów publicznych po to, aby być w stanie zarobić na mieszkanie. Tak było w przypadku 20-letniej kobiety, która przyjechała z Ukrainy, zostawiając swojego małego syna z matką. "Bardzo trudno było jej znaleźć zakwaterowanie w Berlinie i ostatecznie zatrzymała się u mężczyzny, któremu miała płacić za zakwaterowanie poprzez wykonywanie czynności seksualnych".

"Trudno jest też znaleźć inną pracę bez znajomości języka niemieckiego" - opowiada Mia. "Te, które do tej pory spotkałam, ukończyły szkołę i miały przy sobie wszystkie certyfikaty i dokumenty. Ale uznanie kwalifikacji wymaga czasu" - dodaje.

"Wielu osobom trudno jest wydostać się z prostytucji, ponieważ to środowisko jest bardzo zamknięte. Jeśli odejdziesz, nie masz już sieci społecznej. Dlatego kobiety, które chcą odejść, zwykle potrzebują kilku prób".

