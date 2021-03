USA. W jednym z liceów uczniowie mają nie używać słów "mama" i "tata"

Szkoła spotkała się z ogromną krytyką po tym, jak zachęciła młodzież do posługiwania się językiem, które nikogo nie wyklucza i jest politycznie poprawne, by nikogo nie urazić. Grace Church School zaproponowała, by zamiast słów "chłopiec" lub "dziewczynka" używać określenia ogólnego, czyli "ludzie". Podobnie jest ze słowami "rodzic", "mama" lub "tata" które mają być zastępowane mianem "dorosły". Wszystko po to, by żaden nastolatek, który np. nie utożsamia się ze swoją płcią lub nie ma rodziców, nie poczuł się niekomfortowo.