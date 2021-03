Paloma Faith rozmyśla nad przyszłością. Martwi się karierą i macierzyństwem

Wokalistka niejednokrotnie opowiadała o doświadczeniach związanych z pierwszą ciążą, która nie była taka prosta. Niestety zmagała się z wieloma komplikacjami, w tym zbyt wczesnym porodem, co doprowadziło do olbrzymiej traumy u Faith. Do drugiej ciąży długo się przygotowywała – dopiero za 6. próbą in vitro wszystko się powiodło.