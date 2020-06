"W Dzikości każdy się zmieści", czyli historia o modzie, która może łączyć ponad poglądami

WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Anna Axer-Fijałkowska i Olga Mazur poznały się 2 lata temu w teatrze. Wspólnie otworzyły wyjątkowe miejsce na warszawskim Żoliborzu, które ma połączyć ludzi niezależnie od poglądów, wiary czy orientacji seksualnej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Anna Axer-Fijałkowska i Olga Mazur w "Dzikości serca" (Archiwum prywatne, Fot: Klaudia Kolasa) Klaudia Kolasa, WP Kobieta: Otworzyłyście "Dzikość serca", czyli? Anna Axer-Fijałkowska, kostiumografka: Wspólnota, wymiana i spotkanie. Olga kończy zaraz scenografię na ASP w Warszawie, ja jestem kostiumografką. Marzyłyśmy o stworzeniu miejsca z pazurem i świetnymi ubraniami, które jest dla wszystkich: starych, młodych, tych z kasą i tych bez kasy. W Warszawie brakuje takich miejsc. "Dzikość serca" jest komisem. Mamy tutaj różne ubrania. Tak samo cenimy Vintage jak ubrania od projektantów czy wyjątkowe okazy bez względu na metkę. Dobieramy je prostym kluczem: czy nam się podobają i pasują do Dzikości, nie zależy nam na markach tylko na jakości i stylu. Przed wejściem znajduje się kosz społecznościowy. To tutaj mieszkańcy mogą wrzucać rzeczy, w których już nie chodzą, my też ciągle coś dokładamy i wszystko z niego można sobie zabrać za darmo. Spotykają nas dzięki temu piękne historie. Jedna starsza pani wyciągnęła ostatnio różowy płaszczyk i wzruszona powiedziała, że zawsze o takim marzyła, a brakowało jej odwagi. Anna Puślecka o modzie na "eko". Temat jest jej szczególnie bliski To musiało być dla was miłe uczucie… Anna Axer-Fijałkowska, kostiumografka: Mnóstwo piękna spotyka nas w tym miejscu, ale bywają też przykre sytuacje. Bycie widocznym, szczerym i ideowym ma różne konsekwencje. Chciałybyśmy przede wszystkim, żeby to było miejsce dla wszystkich. Nasze hasło brzmi: "W Dzikości każdy się zmieści". Bez względu na wierzenia, przekonania, seksualność czy frakcje. Marzymy o tym, żeby pozostać miejscem otwartym i tą otwartością zarażać innych. Macie na myśli jakieś konkretne konsekwencje? Olga Mazur: Nie chcemy tego roztrząsać. Anna Axer-Fijałkowska: My jesteśmy pokojowo nastawione. Mamy marzenia, uśmiech i sporo dobrej energii. Mamy też misję, żeby się tym dzielić. Jesteśmy świadomymi obywatelkami. To nie jest dla nas tylko butik odzieżowy, to dla nas forma ekspresji. Tworząc "Dzikość serca" wyszłyśmy z naszego bezpiecznego kokonu i środowiska, z teatru. Weszłyśmy na nieco inny grunt komunikacji z drugim człowiekiem. Oczywiście to nie są zawsze łatwe kontakty. Z każdym jednak staramy się wejść w jakiś dialog. Udaje się? Anna Axer-Fijałkowska: W większości przypadków tak. Jedynym wyjątkiem są sytuacje, gdy w grę wchodzi agresja. Chociaż są to sporadyczne przypadki, nie chcę przesadzać. Ludzie raczej przychodzą do nas i cieszą się z tego miejsca. Mamy naprawdę ogromne wsparcie, i poczucie, że warszawiacy chcą, żeby takie punkty były w ich mieście. Mało jest miejsc, które się w ten sposób manifestują. Ludzie raczej unikają wyrażania swoich światopoglądów, a moim zdaniem otwarte miejsca są czymś bardzo ważnym dla dużych miast. Możemy brać przykład z Berlina, Nowego Jorku czy Londynu. Wolność i demokracja dają nam tą możliwość i nie powinniśmy się bać z tego przywileju korzystać. Archiwum prywatne "Dzikość serca" na Żoliborzu Myślicie, że w Polsce łączenie biznesu z wyrażaniem swojego światopoglądu ma szanse na powodzenie? Olga Mazur: Zobaczymy, ale myślę, że tak. Anna Axer-Fijałkowska: Dla nas, artystek to po prostu sposób wyrażania siebie. Dzikość jest naszym wnętrzem i to w przenośni i dosłownie. Nie mamy nic w tym wnętrzu do ukrycia. Nasze flagi i idee propagują róznorodność i równość. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, że wychodzi się do ludzi z sercem. My wszystko robimy tu z sercem. To miejsce nie powstało tylko po to, żeby zarabiać kasę. Czy w ogóle na takich rzeczach można zarabiać kasę, to się okaże.. Dla nas to forma kontaktu z drugim człowiekiem i wyjście poza bańkę tearalną. Tu na tym żoliborskim rynku, przy urzędzie chcemy spotykać się z mieszkankami i mieszkancami Warszawy. Widzę, że macie swoje awatary. Jaka jest ich historia? Olga Mazur: Szukałyśmy jakiejś formy, żeby móc się już manifestować jako "Dzikość serca" zanim wyjdziemy z lockdownu. Na początku wymyśliłyśmy akcję, że te awatary reprezentują nas w bezpieczny sposób w tej pandemicznej rzeczywistości, a później reprezentowały nas też w polskiej rzeczywistości, gdzie kobiety tracą głos. Im głosu nikt nie odbierze. Teraz te wolnościowe awatary można zamówić u nas w Dzikości, wystarczy dostarczyć nam zdjęcie osoby, którą maja reprezentować. Nie mają pesela, ale mają moc. Archiwum prywatne Anna i Olga stworzyły swoje awatary I postawiłyście je pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Co było dalej? Olga Mazur: Poszłyśmy z awatarami pod dom Kaczyńskiego w dniu kiedy miały odbyć się wybory. To nie była jakaś zaplanowana szeroko akcja polityczna. Chciałyśmy po prostu zamanifestować, obnażyć paranoje, które dzieją się wokół. Zatrzymała nas policja. Anna Axer-Fijałkowska: Stanęłyśmy po prostu pod jego domem i zrobiłyśmy zdjęcie awatarom, które sobie kaszlnęły. Oczywiście ani my, ani one nie kaszlnęłyśmy tak naprawdę. Utrzymywałyśmy bezpieczny dystans, byłyśmy w maskach, ale i tak zostałyśmy zatrzymane i spisane. Odbierane są nam teraz prawa obywatelskie. My jesteśmy bardzo pokojowymi kobietami,marzymy o tym, żeby Polska była wolna i żeby każdy mógł się wyrażać i być tym kim jest i żeby nie mówiło się o ludziach, że są ideologią. Nawiązałyście nazwą do filmu Davida Lyncha. Dlaczego? Anna Axer-Fijałkowska: Myślę, że doskonale symbolizuje to miejsce i to, co chciałyśmy stworzyć. Jest to miejsce dzikie i jest to miejsce serca. To też świetny film, już vintage, tak, jak nasze ubrania. A macie coś z wężowej skóry? Olga Mazur: Mamy, oczywiście! Mamy kowbojki, marynarki. Były też spodnie, ale już ktoś je pokochał i wziął do domu. Pandemia na pewno nie jest łatwym czasem dla pracowników teatrów. To "lockdown" was zainspirował do stworzenia tego miejsca? Anna Axer-Fijałkowska: Myślałyśmy już o tym wcześniej. Obie jesteśmy vintage lovers. Myślę, że najwyższy czas, żebyśmy wszyscy poważnie podeszli do tematu nadprodukcji. Chciałybyśmy, żeby ludzie nauczyli się wymieniać i dzielić ubraniami. Bo takie dzielenie się ma wiele aspektów, jest w tym wymiana nie tylko ciuchów, ale i myśli, światopoglądów, uczuć. Ubranie to nasza druga skóra, może niekoniecznie musi być nowa, może fajnie przejąć ją po kimś, kto w niej cos przeżył. Mam wrażenie, że wiele was łączy. Długo się znacie? Olga Mazur: Byłam Ani asystentką w teatrze. Anna Axer-Fijałkowska: I super nam się razem współpracowało, a ponieważ dawno marzyłam o Dzikości, w Oldze poczułam idealną partnerkę. Olga Mazur: Ufamy sobie, a to dla nas najważniejsze… I stworzyłyście miejsce bardzo charakterystyczne, może nawet trochę onieśmielające. Warszawscy hipsterzy na pewno się nim zachwycają, ale zastanawiam się, co z tą równością. Czy odwiedzają was starzy, młodzi, biedni i bogaci? Olga Mazur: Mamy bardzo dużo starszych klientek, które przynoszą nam swoje ubrania. Oczywiście mamy też młode klientki i klientów. Inność tego miejsca, ten wystrój, który zrobiłyśmy same, nasza energia i otwartość. To przemawia do ludzi. Anna Axer-Fijałkowska: Jesteśmy komisem dlatego właśnie, że komis generuje dialog, mamy też kosz społecznościowy i wieszak "zaproponuj swoją cenę". Wpadają tu bardzo różni ludzie. Oczywiście nie wszyscy coś kupują, ale z kimś się pogada, ktoś coś wyciągnie z kosza, ktoś coś kupi, a jeszcze inny po prostu wpadnie, żeby się rozejrzeć. Może do Dzikości wejść każdy. To nasze marzenie i cel. Od początku wiedziałyście, że to będzie dobre miejsce na lokal? Anna Axer-Fijałkowska: Marzyłam, żeby to był garaż i długo szukałam miejsca na Żoliborzu, bo tu mieszkam i chce tę dzielnicę współtworzyć. Tą budą udało nam się osiągnąć trochę ten klimat garażówki. Bezpretensjonalnej i otwartej. Olga Mazur: Mamy witryny z dwóch stron, czyli zapraszamy do środka i od nikogo się nie odgradzamy. Anna Axer-Fijałkowska: Wszyscy w Dzikości są mile widziani.