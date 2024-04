Większość bierze go na spacer. Wabi kleszcze jak magnes

Kleszcze to niewielkie pajęczaki, które żywią się krwią ludzi i zwierząt. Ich obecność na ciele jest niemal niewyczuwalna, dlatego większość z nas dostrzega tego pasożyta dopiero w momencie, gdy jest już najedzony, a miejsce ugryzienia zaczyna swędzieć i pojawia się rumień. Co więcej, sporo osób, często nieświadomie, przyciąga do siebie kleszcze. Jak temu zapobiec?