Weronika Marczuk o utracie ciąży. Ma apel: Trzeba to przeżyć z godnością

Weronika Marczuk przez wiele lat bezskutecznie starała się o dziecko. Zanim doświadczyła upragnionego macierzyństwa, musiała zmierzyć się ze stratą ciąży. Dziś apeluje do innych rodziców, by nie ukrywali tego, co przeżyli.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Weronika Marczuk szczerze o swojej drodze do macierzyństwa (East News)