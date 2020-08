Weronika Marczuk rozważała adopcję dziecka. Od lat chciała zostać mamą

Weronika Marczuk od kilku lat spełnia się w roli matki. Była żona Cezarego Pazury długo starała się o dziecko i jak się teraz okazuje, brała pod uwagę różne możliwości.

Weronika Marczuk urodziła się w Kijowie, ale już jako 20-latka przeprowadziła się do Polski, gdzie skończyła studia prawnicze i zaczęła budować swoją karierę.

W 1995 roku związała się z Cezarym Pazurą i przez kilka lat pomagała mu w wychowywaniu jego córki z poprzedniego związku. Para nie doczekała się swojego dziecka. Po rozstaniu z aktorem Weronika Marczuk wycofała się z mediów i próbowała na nowo ułożyć sobie życie.

Weronika Marczuk o adopcji

Obecnie Marczuk jest w szczęśliwym związku ze swoim wieloletnim partnerem i skupia przede wszystkim na roli matki. Była jurorka "You Can Dance" wyznała w mediach, że posiadanie dziecka było jej marzeniem i celem, do którego dążyła pomimo tego, że kilka razy straciła ciążę.

Teraz Marczuk przyznała, że brała pod uwagę również adopcję. Rozważała proces adopcyjny zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, chociaż zdawała sobie sprawę, że może to być skomplikowane.

"Zawsze, od początku mojego istnienia wiedziałam, że jak trzeba wziąć kogokolwiek do domu, żeby pomóc, to ja to zrobię. Ja mam taką naturę. Mam dziewięciu chrześniaków, wychowywałam niebiologiczną córkę z miłością. To wcale nie jest tego rodzaju problem" - powiedziała w rozmowie z Plejadą.

Marczuk jest pewna, że potrafiłaby pokochać szczerą miłością dziecko z adopcji i uważa, że to wcale nie jest takie trudne, jak się niektórym wydaje. "Ta miłość się urodzi. To, co się ma zdarzyć w danej sytuacji, wytworzy się. Miłość rozpuści każdą barierę i każdą granicę, to tylko nasze 'myślowe formaty' nam przeszkadzają" - wytłumaczyła.

