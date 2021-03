Wiązanie krawata nie jest trudne. Instrukcja krok po kroku

Bardzo często mężczyźni nie noszą krawata, ponieważ po prostu nie potrafią go związać. A wystarczy tylko raz opanować tę sztukę, kilka razy powtórzyć ruchy, by dojść do wprawy i wiązanie krawata nie będzie sprawiać najmniejszego problemu. Istnieje ponad 20 sposobów na wiązania krawata, jednak warto nauczyć się dwóch z nich - najprostszego podstawowego oraz bardziej eleganckiego.