Widzisz "oko wieloryba" u psa? To jasny sygnał

Innym popularnym zachowaniem psa jest odwracanie głowy lub całego ciała od osoby, z którą właśnie ma kontakt. To jasny znak, że nie czuje się dobrze w jej towarzystwie. Właśnie dlatego należy uważnie obserwować swojego pupila, by móc zareagować w niekomfortowej dla niego sytuacji.

Niestety zachowanie to zazwyczaj mylone jest ze skruchą lub smutkiem czworonoga. Co ono oznacza w rzeczywistości?

Okazuje się, że pies może tak właśnie okazywać niepokój oraz stres. To może być także jeden z pierwszych znaków zanim zaatakuje, dlatego nie wolno go lekceważyć. W zależności od tego, co wywołało u niego taki stan, warto odpowiednio zareagować. W końcu zależy nam, by nasze czworonogi czuły się przy nas pewnie i bezpiecznie.