Po tych sygnałach pies atakuje. Mało kto je zauważa

Ugryzł ją własny pies

Jakiś czas temu zgłosiła się do nas Magda - opiekunka suczki Luny, która chciała nauczyć się rozpoznawać i reagować na sygnały wysyłane przez swojego psa. Ostatnio Magda podczas próby zrobienia selfie ze swoją suczką Luną została przez nią ugryziona w policzek. Było to delikatne uszczypnięcie. Magda wyszła z tego bez szwanku, ale chciała się dowiedzieć, co mogło do tego doprowadzić i jak w przyszłości uniknąć takiego zachowania.