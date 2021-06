Własny ogród warzywny, czyli jak oszczędzić pieniądze i chronić środowisko naturalne

Zmniejsz ilość generowanych śmieci

Jeśli dobrze przyjrzymy się naszym gospodarstwom domowym, od razu zauważymy, jak wiele wytwarzamy odpadów nienadających się do recyklingu. Znajdziemy wśród nich na przykład opakowania kosmetyków i stare produkty z tworzyw sztucznych. Ale wiele odpadów powstaje też w naszych kuchniach. Lista odpadów jest ogromna, biorąc pod uwagę, że większość produktów spożywczych dostępnych w marketach jest obecnie pakowana w plastik. Wielu plastikowym produktom, które trafiają do naszej kuchni można podarować drugie życie. Mnóstwo smacznych warzyw z łatwością da się uprawiać w plastikowych pojemnikach, szczególnie w niewielkiej kuchni. Warzywa, które dobrze nadają się do tego typu upraw to np. marchew, fasola szparagowa, zioła, groszek, ziemniaki, rzodkiewka, papryka chilli, liście sałaty, cebula sałatkowa, a także pomidory. Czas rozejrzeć się po kuchni, przejrzeć odpady i rozpocząć upcykling- na przykład tych puszek, które doskonale nadają się do założenia ogrodu ziołowego na parapecie albo tych plastikowych butelek, z których można stworzyć mini ogród wertykalny na ścianie.