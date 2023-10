Wlej do rosołu. Kucharki niechętnie zdradzają ten sposób

W ostatnich latach zauważalnych jest coraz więcej odstępstw od tradycji, ale wielu Polaków nadal nie wyobraża sobie niedzielnego czy świątecznego obiadu bez rosołu. Inni mogą dodać, że nie wyobrażają sobie poniedziałku bez pomidorowej na wywarze z niedzielnego rosołu. Rosół to bowiem nie tylko samodzielna zupa, ale dla wielu osób także podstawa innych potraw.

Aby zupa była intensywna i aromatyczna, należy pamiętać, aby mięso wkładać zawsze do zimnej wody, gotować je przez pewien czas samodzielnie, a dopiero później dodać warzywa i dodatki. Ważne jest, aby rosół posolić dopiero pod koniec gotowania.

W przeciwnym razie składniki nie oddadzą do wody swojego smaku. Warto również pamiętać o sprawdzonych warzywach i nie zapomnieć dodać do wywaru marchewki, natki pietruszki i opalonej cebuli.

Zarówno profesjonalni kucharze, jak i gospodynie domowe wiedzą, że istnieje doskonały sposób na to, aby rosół zawsze wyszedł idealny. Wystarczy przynajmniej raz, a można i kilka razy, dodać do gotującej się zupy szklankę zimnej wody.

Ten proces nazywany jest hartowaniem rosołu. Dzięki temu obniża się temperaturę zupy, co sprawia, że bulion przestaje być mętny i staje się klarowny. Niektórzy idą o krok dalej i dodają do rosołu wodę z lodem, a nawet same kostki lodu.