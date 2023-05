Włożyła czerwoną sukienkę na komunię. Teściowa nie miała litości

Podobna sytuacja spotkała Dorotę, która zdecydowała się iść do ślubu w butach na płaskim obcasie. Nie wszystkim się to spodobało. - Jestem wyższa od męża i po prostu czułam się lepiej na płaskiej podeszwie. Ostro skrytykowała to ciotka mojego męża. Mówiła: "Jak to można mieć płaskie buty na własne wesele?!" To było 10 lat temu, byłam wtedy młoda i mało asertywna, prawie się popłakałam - relacjonuje.