Uprawiają wakacyjny seks. Ginekolog załamuje ręce

Wakacje nie bez powodu kojarzą się z szaleństwami nad wodą oraz wysokimi temperaturami. To połączenie to z kolei prawdziwy raj dla bakterii oraz grzybów. Niewiele osób wie, że niewłaściwa pielęgnacja okolic intymnych podczas urlopu może mieć bardzo negatywne skutki.

Właśnie dlatego to bardzo ważne, aby nie tylko regularnie zmieniać bieliznę i dbać o higienę miejsc intymnych, ale również dokładnie osuszać je po wyjściu z wody, np. z basenu lub morza. Nie mniej istotny jest także materiał, z którego wykonane są nasze stroje kąpielowe i bielizna. Najlepiej, by były one z naturalnych i przepuszczających powietrze tkanin.