Zapytano o regularność życia seksualnego. Odkryto coś zaskakującego

Naukowcy z Uniwersytetu Walden w Pensylwanii stworzyli bazę danych. Uczestników badania pytali o częstotliwość stosunków seksualnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 95 proc. odpowiedziało, że uprawiało seks co najmniej 12 razy w roku, 35 proc. - przynajmniej raz w tygodniu.

Wyniki tej ankiety zostały zestawione z danymi statystycznymi dotyczącymi zgonów do końca 2015 r. Odkryto coś alarmującego.

Badacze po analizie dwóch baz danych doszli do wniosku, że u osób o niskim poziomie aktywności seksualnej i cierpiących na depresję ryzyko śmierci wzrosło o 197 proc., w porównaniu do osób, które również chorują, ale regularnie uprawiają seks.

Dane jednak wyglądały inaczej w przypadku obu płci. Korzystny wpływ regularnego stosunku seksualnego zauważono wyłącznie u kobiet. Ma to się wiązać z faktem, że depresja u mężczyzn przebiega inaczej.

Naukowcy podkreślili też, że u kobiet w wieku od 20 do 59 lat, które uprawiają seks rzadziej niż raz w tygodniu, prawdopodobieństwo zgonu z jakiejkolwiek przyczyny w ciągu pięciu lat jest o 70 proc. wyższe w porównaniu do kobiet, które częściej decydują się na intymne chwile z partnerem.

