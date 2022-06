Wszyscy uważali ich za małżeństwo idealne. Cios przyszedł niespodziewnie

46-letnia Marianna, stomatolożka z Warszawy odeszła od męża, gdy dowiedziała się o jego zdradach. – Gdyby to miało miejsce raz, to może bym mu wybaczyła, ale okazało się, że zdradzał mnie od lat, notorycznie, z wieloma partnerkami – opowiada lekarka. – W naszym życiu plotło się różnie, raz lepiej, raz gorzej, jak to w życiu. Na początku, gdy nic nie mieliśmy, kochaliśmy się na zabój. Potem zaczęliśmy się dorabiać, pojawiły się dzieci, w ogóle nie mieliśmy czasu dla siebie. Ale to przecież częste zjawisko, prawda? Wiem, że może problemem były nasze kompletnie różne temperamenty w łóżku. On wulkan, ja spokojna wyspa. Rozjeżdżało nam się. Ale czy to jest powód do zdrady?