"Wszyscy wiedzieli". Co czują kobiety, które o zdradzie dowiadują się jako ostatnie?

D. przyznał się do wszystkiego. Ale to nie był koniec szokujących informacji. – Wkrótce okazało się, że wszyscy wiedzieli, że jestem zdradzana – wyznaje Anna. – W firmie D. huczało od plotek, że ze sobą kręcą. Generalnie nasi wspólni znajomi mieli świadomość, co jest grane, a jeden z kolegów, jak się dowiedziałam po czasie, krył D., zapewniając mu alibi na czas ich spotkań, więc tak naprawdę poczułam się podwójnie zdradzona. Nikt nie miał odwagi, żeby przyjść do mnie i powiedzieć mi prawdę. To mnie bardzo zabolało, poczułam się upokorzona.