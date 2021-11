Wszystkie kolory jesieni. Znajdziesz je w najmodniejszych butach i dodatkach

Jeżeli na co dzień lubisz stonowane, klasyczne barwy, nie musisz rezygnować z nich jesienią. Czerń to kolor, który nosimy właściwie o każdej porze roku. Ta ponadczasowa i uniwersalna barwa króluje w kolekcjach butów i dodatków. Czarne oficerki, botki lub sztyblety to must have jesiennych stylizacji, a czarne torby możesz nosić w każdym sezonie. Żeby jednak jesienny strój nie był zbyt smutny i ponury, warto dodać choć jeden żywszy akcent do całej stylizacji – np. w postaci czapki lub szalika.