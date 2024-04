Teraz wychodzą z ziemi. Poniszczą wszystkie rośliny

Gdy temperatury na zewnątrz robią się coraz wyższe, ze ściółki na zewnątrz wychodzą poskrzypki liliowe. To wyjątkowo charakterystyczne chrząszcze z rodziny stonkowatych - dosłownie kuzynostwo słynnej stonki ziemniaczanej. Wzrok przyciąga przede wszystkim ich krwistoczerwony pancerz.

Niestety, choć wygląda pięknie, jest wyjątkowym szkodnikiem, dlatego gdy tylko zobaczysz go w swoim ogrodzie lub na działce, natychmiast musisz rozpocząć z nim walkę. W przeciwnym razie twoje kwiaty szybko zostaną pożarte i zwiędną, a jeśli w porę nie zareagujesz, niektóre z nich za rok w ogóle nie wyrosną.

Warto też wiedzieć, że od kwietnia do lata, samice poskrzypki składają jaja. Można wtedy zaobserwować czerwone linie na spodzie liści lub widoczne na listkach czarne, pokryte śluzem larwy. Niestety już wtedy zaczynają podjadać listki, co można rozpoznać po pojawiających się na nich otworach lub białych i brązowych plamach.

Zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki można usuwać z roślin ręcznie. Niestety w przypadku dojrzałych chrząszczy to zadanie nie tylko czasochłonne, ale i mało efektywne ze względu na wspomniany już charakterystyczny dźwięk, którym poskrzypki wzajemnie się ostrzegają.

Do zwalczania poskrzypki można zastosować opryski z preparatów dostępnych w sklepach. Z pomocą mogą przyjść też domowe mieszanki wody z szarym mydłem, octem, sodą lub tytoniem. Warto jednak mieć świadomość, że śliska osłonka na larwach zapewnia im skuteczną ochronę, dlatego oprócz oprysków warto kontynuować mechaniczne usuwanie tych szkodników.

