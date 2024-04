Wlatują do domów. Są w całej Polsce

Złotooki, bo o nich mowa, to niewielkie zielone lub beżowe owady o charakterystycznych, przezroczystych skrzydełkach. Ich cechą charakterystyczną są sporych rozmiarów oczy o złotym odcieniu, które są nieproporcjonalne do reszty ciała.

Występują na terenie całej Polski i chętnie wlatują do domów i mieszkań, wabione np. jasnym światłem. Pojawiają się zarówno wiosną i latem, ale także jesienią i zimą, gdy ukrywają się w pomieszczeniach przed mrozem. Czy ich obecność powinna nas zaniepokoić? Odpowiadamy.

Złotooki, mimo swych niewielkich rozmiarów, są wyjątkowo żarłoczne. Choć ich wygląd może budzić zaniepokojenie, nie ma się czym martwić - owady te nie atakują ludzi. Co ważne, ich obecność może przynieść nam wiele korzyści.

Złotooki żywią się bowiem m.in. mszycami, przędziorkami i wełnowcami, czyli szkodnikami, które atakują nasze rośliny. Co ważne, żarłoczne są zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki z tego gatunku.

Jak czytamy na stronie insekt2.pl - jedna larwa może zjeść około 450 mszyc w ciągu dwóch tygodni. Z kolei dojrzałe złotooki zjadają znacznie więcej szkodników i w ciągu miesiąca dorosła para tych owadów potrafi zjeść nawet 1500 mszyc szklarniowych, a przez całe swoje życie, czyli od 1 do 3 miesięcy złotook zjada około kilku tysięcy przędziorków.

Kupiła ryż z Biedronki. Niesłychane, co było w środku

Kupiła ryż z Biedronki. Niesłychane, co było w środku

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!