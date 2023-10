"Wykluczenie menstruacyjne nie ma barier". Wiele kobiet wciąż się z tym zmaga

Ada Klimaszewska: Według UNICEF i WHO brak dostępu do wkładek higienicznych i tamponów dotyka około 500 mln kobiet na świecie. Z raportu Fundacji Kulczyk Foundation wynika, że w Polsce 500 tysięcy kobiet ma problem z dostępem do produktów menstruacyjnych. Co 5. uczennicy zdarza się opuszczać zajęcia lekcyjne z powodu braku podpaski. Co 10 dziewczynka w ogóle nie wychodzi podczas okresu z domu. Te dane jasno pokazują, że dziewczynki nie mają równego dostępu do edukacji.