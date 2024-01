Wynajmują pokoje na godziny. Liczy się przede wszystkim dyskrecja

– W takich przypadkach dyskrecja była priorytetem i nigdy nikt się nie interesował, po co ktoś przychodzi. Jeśli nic nie było zniszczone czy skradzione, to obsługa nie zwracała na to uwagi. Zresztą, nie zawsze chodzi o romanse czy spotkania intymne. Jeden pan wynajął sobie pokój na cztery godziny i gdy po tym czasie zapukałam do pokoju, bo długo nie wychodził, otworzył mi zaspany, przepraszał i powiedział, że przyszedł się po prostu wyspać, bo w domu ma małe dziecko - komentuje.