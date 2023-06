Jest stewardem. Zdradza, jak zachowują się pasażerowie

To niestety prawda, pasażerowie bywają różni. Wiele zależy od linii lotniczej, czy jest to regularna rejsowa, gdzie większość pasażerów kursuje z danego miejsca, by np. odwiedzić rodzinę, czy linia charterowa, gdzie często mamy pasażerów podróżujących na wakacje raz w roku. W sumie co kierunek to inni ludzie. Malediwy to w większości pary młode, które na pokładzie zjawiają się często w ślubnych strojach. Mykonos to – jak mówimy - zwykle duże pieniądze, droga biżuteria, ubrania z najwyższej półki i osoby kompletnie nieprzypominające siebie ze zdjęcia paszportowego. Duże znaczenie ma też konkretne połączenie, jak znienawidzone przeze mnie Zurich – Frankfurt lub Zurich - Paryż.