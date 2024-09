Wysyp na trawnik we wrześniu. Wiosną zobaczysz gęstą murawę

Właśnie we wrześniu, kiedy gleba jest jeszcze ciepła, trzeba pamiętać o jednym zabiegu, który sprawi, że zagęścimy trawnik. Co, krok po kroku, należy zrobić?

Wczesna jesień jest idealnym czasem na dosiewy trawy. Za ten proces trzeba się jednak właściwie zabrać. Pierwszym krokiem będzie dokładne przekopanie gruntu. Pozbywamy się kamyków, chwastów, a zbyt gliniastą ziemię łączymy z piaskiem. Dokładnie usuwamy wszystkie niepotrzebne rzeczy na głębokość ok. 20 cm.

Następnie wyrównujemy ziemię, co najlepiej jest zrobić przy użyciu grabi. Na tym etapie możesz też zastosować odpowiednie do trawników podłoże, które dostarczy źdźbłom potrzebnych minerałów, witamin i innych składników odżywczych. Kiedy już wyrównamy teren, zagęszczamy trawę ogrodowym walcem - dzięki temu gleba będzie równo osiadać na nawierzchni po wysiewie.

Gdy skończymy wysiew, ponownie zagrabmy glebę - dopiero co rozsypane nasiona znajdą się pod warstwą ochronną ziemi. Następnie ubij delikatnie cały teren walcem. Pamiętaj o regularnym podlewaniu zasianej trawy - koniecznie przy użyciu delikatnego strumienia, aby nie wypłukać nasion. Przez pierwsze dwa tygodnie od opisanego procesu gleba musi pozostać delikatnie wilgotna. Zwróćmy uwagę na pogodę - jeżeli mamy suchy, gorący wrzesień, trzeba zwiększyć częstotliwość podlewania.

Wlej pod tuje we wrześniu. Na dobre przestaną brązowieć

Wlej pod tuje we wrześniu. Na dobre przestaną brązowieć

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!