Nienawidzą tego zapachu. Same wyprowadzą się z naszego domu

Pojawienie się myszy w domu może być prawdziwym utrapieniem. Nic więc dziwnego, że gdy tylko zauważymy gryzonia, lub skutki jego urzędowania w spiżarni, szybko szukamy najskuteczniejszej metody na to, aby "wyprowadził się" z domu.

Okazuje się, że myszy posiadają wyjątkowo wrażliwy na różne zapachy węch. Te małe gryzonie wyjątkowo nie lubią woni, jaką wydziela czosnek. Wszystko dlatego, że zawiera allicynę oraz inne związki siarki, które na myszy działają odstraszająco . Jeżeli tylko położymy rozdrobnione ząbki czosnku w strategicznych miejscach, przez które nieproszeni goście dostają się do domu, możemy być pewni, że problem zostanie rozwiązany.

Inną metodą wykorzystującą czosnek będzie przygotowanie domowej roboty sprayu odstraszającego. Wystarczy, że zgnieciemy ząbki czosnku i wymieszamy je z wodą, przygotowując wyciąg z czosnku, a następnie miksturę przelejemy do butelki z atomizerem. Następnie musimy spryskać newralgiczne miejsca - mikstura powinna zadziałać tak samo, jak rozłożony świeży czosnek.

Co jeśli sami nie jesteśmy wielbicielami czosnku? Spokojnie, metod jest znacznie więcej. Kolejnym domowym sposobem jest skorzystanie z działania wrotyczu pospolitego. Roślina ta zawiera tujon, czyli substancję, której gryzonie zdecydowanie wolą unikać .

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!