Z jej słów śmiała się cała Polska. Dziś "słynna pani z sanepidu" mówi o szczepionce

– Staram się mówić do ludzi ludzkim językiem, nie mogę ex cathedra wystąpić w randze przemądrzałego doktora. Nie chciałam urazić nikogo jakąkolwiek wypowiedzią. To nie jest sala naukowa, gdzie ja przemawiam do studentów i mówię co drugie słowo w języku łacińskim – bo wiem, że to rozumieją. To są obywatele zaniepokojeni o zdrowie, muszę do nich mówić językiem dla nich zrozumiałym – wyjaśniała w rozmowie z WP Kobieta.