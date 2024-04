Za grillowanie może grozić mandat. Kary wynoszą nawet 5 tys. zł

Ciepła, słoneczna pogoda może zachęcić do grillowania i spędzenia wolnego czasu z rodziną lub przyjaciółmi. Zanim jednak kupimy karkówkę, warzywa oraz specjalne tacki, warto upewnić się, czy zorganizowanie grilla jest zgodne z prawem. W niektórych przypadkach za chęć zjedzenia smażonej kiełbasy możemy zapłacić wysokie kary.

Spędzanie wolnego czasu w pięknych okolicznościach przyrody mogą zachęcić niektórych do urządzenia grilla w lesie czy w parkach. Grillowani e w obszarze znajdującym się bliżej niż 100 metrów od granic lasu , jest absolutnie zakazane i może skończyć się otrzymaniem mandatu w wysokości 5 tys. zł . Jest to zabronione na mocy ustawy o lasach, szczególnie w sekcji 3 artykułu 30.

Jeżeli natomiast w parku lub lesie znajduje się wyraźnie oznaczone miejsce do grillowania , możemy z niego skorzystać. Należy jednak pamiętać, by nie interpretować przepisów według własnego uznania, zakładając, że jeśli grillowanie jest dozwolone w jednym miejscu, automatycznie będzie dozwolone w innym.

Warto sprawdzić też na stronie internetowej gminy, urzędu miasta lub straży miejskiej czy dane miejsce zostało wymienione jako bezpieczne do organizacji grilla. Podczas spacerów po terenach zalesionych należy zachować szczególną ostrożność, by przypadkowo nie zaprószyć ognia.

Mimo że prawo jednoznacznie nie zabrania organizacji grilla na balkonie, to taki czyn może zakończyć się pożarem dachów, poddaszy czy nawet całych budynków mieszkalnych. Dodatkowo może być uciążliwe dla sąsiadów, a także zostać określone w regulaminie spółdzielni mieszkaniowej.

Dodatkowo każda wspólnota działkowa może mieć własny regulamin, który może zakazywać grillowania. Ogólne przepisy zabraniają spalania odpadów i resztek roślinnych na działkach. Oznacza to, że do rozpalenia grilla należy użyć gotowych rozpałek kupionych w sklepie, a nie suchych gałęzi czy liści.

