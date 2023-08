Wstrzyknij w kiełbasę przed grillem. Poezja smaku

Kiedy już zakupimy danie główne, przystępujemy do jego przygotowania. Nie zapominajmy o odpowiednich przyprawach. Majeranek jest idealny do doprawienia mięsa, wydobywa z niego właściwy aromat. Dobrym wyborem są również zioła prowansalskie oraz gotowe mieszanki przypraw "na grilla". Sekretem idealnej kiełbasy jest czosnek. Przed umieszczeniem wędliny na grillu, powinniśmy potrzeć ją czosnkiem. Najlepiej użyć do tego świeżo startego czosnku.