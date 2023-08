Zadbane stopy – jak pielęgnować skórę stóp, aby były miękkie i gładkie?

Letnie buty, mogą pogorszyć stan skóry stóp.

Kochasz klapki, japonki lub crocsy? Noszone zbyt często i zbyt długo wpływają niekorzystnie na kondycję skóry. Przy każdym kroku podeszwy klapek i japonek uderzają w skórę stóp, która aby się chronić, intensyfikuje naturalny proces rogowacenia. W przypadku japonek - dodatkowo pasek między palcami może wywoływać otarcia i odciski. Co więcej, klapki i crocsy wykonane są z tworzyw sztucznych - utrzymując na powierzchni skóry wysoką wilgotność. Dodajmy do tego potliwość stóp oraz upały i mamy idealne warunku do namnażania się bakterii!