Płacą setki złotych za sztukę. Sprawdź, czy masz w piwnicy

W obecnych czasach, decydując się na zakup pralki, kluczowe są parametry takie jak efektywność, niskie zużycie energii i wody, co sprawia, że popularnością cieszą się urządzenia automatyczne. Mimo to, jak widać na portalach aukcyjnych i stronach z ogłoszeniami, legendarna pralka z wirnikiem wciąż może być cenna.

Ceny ikonicznej "Frani", w zależności od stanu i rocznika, wahają się od 100 do nawet 600 zł, choć zdarzają się także cenniejsze okazy. Dlatego jeśli ktoś posiada takie urządzenie na strychu czy w piwnicy i nie darzy go szczególnym uczuciem, warto go oczyścić i sprawdzić, czy jest sprawne. Poszukiwaczy tych urządzeń nie brakuje.