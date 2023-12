Zapytał, jak się do niej zwracać. Stanowcza odpowiedź

- "Końcówki" "-a" używamy tradycyjnie do tworzenia żeńskich form odprzymiotnikowych, czyli – upraszczając – takich, które odpowiadają nam te same pytania co przymiotnik. Jaka? Przewodnicząca. Jaka? Habilitowana. Jaka? Służąca. Zgodnie z tradycją słowotwórczą języka polskiego sięgnęlibyśmy po formę "ministerka", czyli utworzoną poprzez dodanie przyrostka "-ka". Tworzymy je w sposób analogiczny do: aktor - aktorka, redaktor - redaktorka, piosenkarz - piosenkarka. Nie mówimy przecież ta "aktora", "redaktora" czy "piosenkara", prawda? - tłumaczy.