Uczciła nowy rząd grafikami. Zmieniła znaczenie pięciu gwiazdek

Matylda Damięcka to aktorka, wokalistka, ale także graficzka. Artystka w mediach społecznościowych prowadzi profil pod pseudonimem @thegirlwhofellonearth. To właśnie na instagramowym koncie publikuje rysunkowe komentarze do bieżących wydarzeń polityczno-społecznych. Damięcka skomentowała m.in. wyniki wyborów parlamentarnych w Polsce, strajki kobiet czy wojnę w Strefie Gazy.