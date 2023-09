Zbierz w lesie teraz. Nie ma nic lepszego na odporność

Jak przygotować owoce dzikiej róży?

Leśnicy mają konkretne rady, jak prawidłowo przygotować dziką różę. Zanim zerwiemy owoce z krzaczka, musimy sprawdzić, czy są już wystarczająco dojrzałe. Najlepiej, gdy będą już brązowe i pomarszczone. Jeśli jednak za bardzo się pośpieszymy, specjaliści zdradzili, co zrobić, by i tak nadawały się do późniejszego spożycia.