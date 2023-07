Leśnicy ostrzegają. Pierwszy raz pojawił się w Polsce

Niebezpieczny szkodnik w Polsce

Przekraska sosnówka posiada kłująco-ssący narząd gębowy, którym nakłuwa igły drzewa, a następnie wysysa płyny fizjologiczne rośliny. Igły z czasem zaczynają opadać, co prowadzi do obumarcia. Żerowanie szkodnika może doprowadzić do wielkopowierzchniowego zamierania sosny. Wcześniej taki los spotkał drzewa we Francji, Hiszpanii i Holandii.