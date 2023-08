Najgorsze zachowanie w lesie. Leśniczki załamują ręce

O ile Karolina trafiła do lasu przypadkiem, tak Aleksandra wiedziała, czego się spodziewać. - Mój tata był leśniczym. Wiem, z czym to się je - mówi. Jednocześnie wiele sytuacji, w tym też przykrych, poznała dopiero na własnej skórze. Głównie chodzi o wycinki. - Czasem ktoś pyta: co z tą wycinką, dlaczego tyle wycinacie? To jest okej, mogę porozmawiać, wyjaśnić zasady, co wolno wycinać, czego nie. Ale usłyszałam też, że jesteśmy mordercami czy barbarzyńcami. Raz, kiedy mierzyłam stos drewna, jechał pan na rowerze, nawet się nie zatrzymał, tylko rzucił coś takiego pod nosem - wspomina. - Bywa też, że, tak jak w górach, mówimy turystom "cześć" albo "dzień dobry", a odpowiada cisza.